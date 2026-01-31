Remplacer Thibaut Courtois en cas de tirs au but ? Rudi Garcia a un spécialiste à sa disposition

Thibaut Courtois est le meilleur gardien du monde, c'est presque unanimement reconnu. Mais le portier du Real Madrid n'est pas vraiment un spécialiste dans l'exercice des tirs au but.

"Les tirs au but sont une lotterie" : on entend cette expression cliché presque tous les week-ends, et à coup sûr à chaque fois qu'un match à élimination directe finit par se jouer aux penaltys. Rien n'est plus faux, bien sûr : certains joueurs ne ratent presque jamais leur tir au but et sont un atout énorme pour leur équipe... d'autres ont tendance à craquer sous la pression.

Et en face d'eux, certains gardiens de but sont particulièrement réputés pour être excellents dans l'exercice. Capables de sortir plusieurs envois dans la même séance, ils "rentrent" dans la tête du tireur adverse, qui se met à douter avant même de se présenter au point de penalty.

La Belgique dispose-t-elle d'un spécialiste dans le genre ? On se rappelle que Jean-François Gillet était particulièrement performant sur penalty : il en avait arrêté trois en 2015 avec le KV Malines contre Anderlecht. Simon Mignolet est aussi plutôt bon dans l'exercice. Mais dans le noyau actuel des Diables Rouges, même Thibaut Courtois n'est pas réputé excellent.

Jari De Busser à la Coupe du Monde ?

En 2025, un Belge s'est pourtant révélé très performant sur ce plan : Jari De Busser. La statistique est folle : sur 13 penaltys tirés face à lui lors de séances de tirs au but, De Busser n'en a encaissé... que 4. Sept ont été directement arrêtés par le portier de Go Ahead Eagles - plus de la moitié. Pas une lotterie, donc.

Invité de l'émission Mid-Mid, De Busser s'est vu suggérer que Rudi Garcia pourrait l'appeler à la Coupe du Monde... et le faire monter pour les tirs au but. On se rappelle qu'en 2014, Louis Van Gaal avait fait entrer Tim Krul juste avant les tirs au but face au Costa Rica - avec succès, puisque le gardien réserviste, très fort dans l'exercice, en avait arrêté deux.





"Je préfère être considéré comme un bon gardien... Bien sûr, arrêter les tirs au but en fait partie intégrante. Mais je préfère d'abord être vu comme un bon gardien qui, en plus, arrête les tirs au but. Pas juste être un "penalty killer" qui serait un gardien médiocre sur le côté", nuance Jari De Busser sur le sujet.