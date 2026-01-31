Malgré la situation de l'Olympic Charleroi, un titulaire attire les regards

L'Olympic Charleroi est dans une situation très compliquée, mais un joueur au moins est parvenu à s'y montrer à son avantage : Antonio Théa.

Antonio Théa est un Carolo pur jus : formé à Montigny Châtelet, il a ensuite rejoint le Sporting Charleroi, avant de poursuivre son développement à Courtrai et à l'Olympic de Charleroi où il signe en janvier 2025. Alors qu'il évoluait avec les U21 de Courtrai la saison passée, il découvre le haut niveau cette saison.

Progressivement, Théa s'est fait une place au poste de back gauche à l'Olympic Charleroi. Malgré les difficultés sportives des Dogues, il est l'un des quelques titulaires réguliers à tirer son épingle du jeu semaine après semaine, montrant notamment de belles capacités athlétiques et une grosse marge de progression.

Antonio Théa intéresse beaucoup de clubs

À 21 ans, Antonio Théa attire donc les regards, lui qui arrive en fin de contrat en juin prochain. L'Olympic dispose d'une option pour le prolonger, mais le conserver pourrait être compliqué.

En effet, selon nos sources, Théa intéresse plusieurs clubs belges, français, allemands, néerlandais et même polonais, qui se seraient renseignés à son sujet dès ce mercato hivernal. Transfermarkt évalue le joueur à 150.000 euros, une valeur qui pourrait grimper d'ici l'été prochain.



Né à Charleroi, Antonio Théa a cependant des origines géorgiennes et guinéennes. La Guinée aurait d'ailleurs pris contact avec le joueur, qui pourrait en représenter les couleurs.