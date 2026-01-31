Quatre saisons, deux montées et des souvenirs plein la tête : la RAAL officialise un départ

Quatre saisons, deux montées et des souvenirs plein la tête : la RAAL officialise un départ
Photo: © photonews

La RAAL a officialisé le départ de Maxime Pau. Le milieu de terrain français rejoint Lokeren, en D1B.

Depuis quelques jours, Maxime Pau était en instance de départ. En concurrence avec Joël Ito, il ne jouait que peu cette saison. Titulaire en début d'exercice, il avait perdu sa place au début du mois de septembre, ne débutant que 2 des 17 dernières rencontres.

L'arrivée en prêt de Majeed Ashimeru a encore un peu plus compliqué sa situation. La RAAL cherchait donc une solution pour lui. Cela s'est concrétisé ce matin, après plusieurs jours de négociation : Pau est désormais un joueur de Lokeren.

Continuer à évoluer en D1B

Le Lillois de 25 ans a signé un contrat jusqu'en juin 2028 à Daknam. Les Waeslandiens cherchaient à se renforcer dans l'entrejeu suite au départ de Radja Nainggolan au Patro Eisden.

Maxime Pau quitte donc La Louvière après quatre saisons chez les Loups et peut être fier du chemin parcouru : lorsqu'il est arrivé de quatrième division française pour 15 000 euros, la RAAL était encore en Nationale 1.

Il aura été l'un des artisans des deux montées jusqu'en première division avec ses 19 buts en 82 rencontres et est d'ailleurs celui qui a offert à l'équipe sa dernière victoire à domicile en date en marquant dans le temps additionnel contre le Cercle de Bruges.

