L'Antwerp rebondit de la meilleure des façons et écrase le Cercle de Bruges chez lui

Après deux défaites d'affilée, l'Antwerp devait absolument se ressaisir. Ce fut chose faite sur la pelouse du Cercle de Bruges.

Deux défaites d'affilée dont une sur la pelouse de la lanterne rouge, Dender, cela faisait tache pour un candidat au top 6. L'Antwerp se devait donc de rebondir une semaine après s'être également incliné à la maison face au Sporting Charleroi.

En déplacement au Cercle de Bruges, les hommes de Joseph Oosting ont fait le job, et de manière convaincante. Ils se sont ainsi largement imposés (0-4), bien aidés par un carton rouge de Warleson après... 10 minutes de jeu.

L'énorme erreur de Warleson coûte cher au Cercle

Une expulsion grotesque : sorti de sa surface, le gardien de but brésilien a en effet eu le "mauvais réflexe" de réaliser un arrêt... et donc de toucher la main hors du rectangle. Un carton rouge évident, qui a valu à Steve Ngoura de sortir, remplacé par Maxime Delanghe.

🟥 | Warleson est exclu après avoir touché le ballon de la main hors de sa surface ! 🧤❌ #CERANT



📲 Suivez #CERANT en direct sur l'app DAZN ! pic.twitter.com/e6e9zoSdRF — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) January 31, 2026

Malgré cette infériorité numérique, le Cercle de Bruges tiendra bon jusqu'à la 43e minute, avant de craquer. Christopher Scott fera alors sauter le verrou, avant un penalty transformé par Vincent Janssen juste avant la mi-temps (45e+6).



Lire aussi… 🎥 Un réflexe qui tue : la carte rouge videogag de Warleson contre l'Antwerp›

Les minces espoirs des Groen & Zwart voleront en éclats à la 49e, lorsque Tsunashima fera 0-3. Thibo Somers fixera le score à 0-4 à la 59e minute, et l'Antwerp revient ainsi temporairement à un point du top 6.