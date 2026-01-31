La réponse n'a pas traîné : Rik De Mil a tenté le coup pour un ancien de Charleroi

La Gantoise cherche à se renforcer défensivement en cette fin de mercato. Rik De Mil a glissé le nom d'un joueur qu'il connaît bien à sa direction, en vain.

Avec le départ de Samuel Kotto à Reims, La Gantoise doit encore finaliser l'arrivée d'un défenseur central en cette fin de mercato. La direction s'active, Rik De Mil cherche également des pistes pour son arrière-garde.

C'est ainsi que les Buffalos ont tenté le coup pour Stelios Andreou. Le défenseur chypriote est bien connu de Rik De Mil pour avoir évolué sous ses ordres la saison dernière à Charleroi.

Andreou avait pratiquement tout joué, avant de rapporter un peu plus d'un million d'euros au Sporting l'été dernier grâce à son transfert dans le club polonais du Widzew Łódź, où évolue également un certain Andi Zeqiri.

Stelios Andreou ne reviendra pas en Pro League

En Ekstraklasa polonaise, l'ancien Zèbre est là aussi titulaire. Un statut qui explique la réponse de son club aux dirigeants gantois : selon le journaliste Tomasz Włodarczyk, les Buffalos ont fait face à un refus catégorique.



Il faudra donc continuer à prospecter. Le temps commence toutefois à presser : les clubs belges ont encore jusqu'à lundi soir pour finaliser leurs dernières emplettes. Mais c'est parfois en fin de mercato que se négocient les meilleures affaires.