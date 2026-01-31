Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/01: Da Silva - Moffi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/01: Da Silva - Moffi
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Da Silva - Moffi

Sensation de la Pro League il y a quelques années, il rebondit au FC Porto

Terem Moffi a quitté l'OGC Nice. Une décision qui n'est pas liée à la situation sportive du club mais bien à des débordements hors des terrains de la part des supporters niçois. (Lire la suite)

Le RFC Liège va laisser partir un joueur en manque de temps de jeu

Flavio Da Silva, qui arrive en fin de contrat en juin prochain, va déjà quitter le RFC Liège. Il ne joue plus en 2026. (Lire la suite)


Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 30/01

Jupiler Pro League

 Journée 23
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-1 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 16:00 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:15 Westerlo Westerlo
STVV STVV 20:45 Charleroi Charleroi
Standard Standard 01/02 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 01/02 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 01/02 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 01/02 KV Malines KV Malines
