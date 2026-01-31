Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/01: Da Silva - Moffi

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Da Silva - Moffi

Sensation de la Pro League il y a quelques années, il rebondit au FC Porto

Terem Moffi a quitté l'OGC Nice. Une décision qui n'est pas liée à la situation sportive du club mais bien à des débordements hors des terrains de la part des supporters niçois. (Lire la suite)

Le RFC Liège va laisser partir un joueur en manque de temps de jeu

Flavio Da Silva, qui arrive en fin de contrat en juin prochain, va déjà quitter le RFC Liège. Il ne joue plus en 2026. (Lire la suite)