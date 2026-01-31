🎥 La magie lui collera toujours au pied : Eden Hazard retrouve le chemin des filets tout en finesse

Eden Hazard a brillé hier soir dans la troisième édition du 'match for hope'. Il en a profité pour rappeler son amour pour Chelsea et le Real Madrid.

Chaque année depuis trois ans, le 'match for hope' met aux prises d'anciennes stars du football et des influenceurs pour lever des fonds au profit d'enfants défavorisés du monde entier. Eden Hazard était notamment de la partie.

Nous n'irons pas jusqu'à écrire que l'ancien Diable Rouge fait face à un calendrier aussi chargé que lorsqu'il était joueur professionnel, mais il s'agit tout de même de son deuxième match de gala en une semaine après celui disputé à Monaco.

Un but en prime

Hier soir, il a retrouvé certaines vieilles connaissances comme Kaká, Didier Drogba et Thierry Henry. Eden s'est d'ailleurs montré décisif en permettant à son équipe de mener 3-1, bien servi par Marcelo dans le rectangle.

Match for Hope 2026🏆

GOAL 25'

Team Chunkz 3⃣-1⃣Team AboFlah

SCORER: Eden Hazard#MatchforHopepic.twitter.com/aNTdvP74sc — Alkass English (@alkassenglish) January 30, 2026

Après la rencontre, le Brainois a été interrogé sur le meilleur club dans lequel il ait joué. Sa réponse a été très franche, comme d'habitude : " Mon expérience à Chelsea a été fantastique, mais en tant que club, le Real Madrid est le meilleur. Le numéro un absolu", sourit-il, cité par Het Laatste Nieuws.





Il faut dire que le club madrilène a depuis toujours été l'objet d'une certaine fascination chez lui : "Dès que j'ai commencé à jouer au football, j'ai dit à mon père que je voulais jouer pour le Real Madrid. Je n'aurais jamais signé au Barça. Mon rêve, c'était le Real Madrid. Bien sûr, j'adore le style de jeu du Barça, mais Hala Madrid".