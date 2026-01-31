🎥 La magie lui collera toujours au pied : Eden Hazard retrouve le chemin des filets tout en finesse

🎥 La magie lui collera toujours au pied : Eden Hazard retrouve le chemin des filets tout en finesse
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Eden Hazard a brillé hier soir dans la troisième édition du 'match for hope'. Il en a profité pour rappeler son amour pour Chelsea et le Real Madrid.

Chaque année depuis trois ans, le 'match for hope' met aux prises d'anciennes stars du football et des influenceurs pour lever des fonds au profit d'enfants défavorisés du monde entier. Eden Hazard était notamment de la partie.

Nous n'irons pas jusqu'à écrire que l'ancien Diable Rouge fait face à un calendrier aussi chargé que lorsqu'il était joueur professionnel, mais il s'agit tout de même de son deuxième match de gala en une semaine après celui disputé à Monaco.

Un but en prime

Hier soir, il a retrouvé certaines vieilles connaissances comme Kaká, Didier Drogba et Thierry Henry. Eden s'est d'ailleurs montré décisif en permettant à son équipe de mener 3-1, bien servi par Marcelo dans le rectangle.

Après la rencontre, le Brainois a été interrogé sur le meilleur club dans lequel il ait joué. Sa réponse a été très franche, comme d'habitude : " Mon expérience à Chelsea a été fantastique, mais en tant que club, le Real Madrid est le meilleur. Le numéro un absolu", sourit-il, cité par Het Laatste Nieuws.

Il faut dire que le club madrilène a depuis toujours été l'objet d'une certaine fascination chez lui : "Dès que j'ai commencé à jouer au football, j'ai dit à mon père que je voulais jouer pour le Real Madrid. Je n'aurais jamais signé au Barça. Mon rêve, c'était le Real Madrid. Bien sûr, j'adore le style de jeu du Barça, mais Hala Madrid".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot

Plus de news

🎥 Un réflexe qui tue : la carte rouge videogag de Warleson contre l'Antwerp

🎥 Un réflexe qui tue : la carte rouge videogag de Warleson contre l'Antwerp

17:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/01: Canak - Zirkzee - Ngonge - Pau

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/01: Canak - Zirkzee - Ngonge - Pau

15:30
Après Rits et Ashimeru : Anderlecht ressort un autre revenant du formol contre le RFC Liège

Après Rits et Ashimeru : Anderlecht ressort un autre revenant du formol contre le RFC Liège

16:00
Officiel : Cihan Canak prêté par Trabzonspor et à la lutte avec un ancien d'Anderlecht

Officiel : Cihan Canak prêté par Trabzonspor et à la lutte avec un ancien d'Anderlecht

15:30
Le Club de Bruges aurait-il déjà trouvé le successeur de Joel Ordoñez ?

Le Club de Bruges aurait-il déjà trouvé le successeur de Joel Ordoñez ?

15:00
Remplacer Thibaut Courtois en cas de tirs au but ? Rudi Garcia a un spécialiste à sa disposition

Remplacer Thibaut Courtois en cas de tirs au but ? Rudi Garcia a un spécialiste à sa disposition

14:30
Joshua Zirkzee (ex-Anderlecht) a pris une grande décision concernant son avenir

Joshua Zirkzee (ex-Anderlecht) a pris une grande décision concernant son avenir

14:00
Saint-Trond peut-il rêver très grand ? "Je préfère parler de ça que d'une relégation !"

Saint-Trond peut-il rêver très grand ? "Je préfère parler de ça que d'une relégation !"

13:40
L'agent d'Aubameyang violemment agressé par des supporters de Bruges : "Je n'ai jamais vu autant de haine"

L'agent d'Aubameyang violemment agressé par des supporters de Bruges : "Je n'ai jamais vu autant de haine"

13:20
1
La RAAL privée de son joueur clé ? Frédéric Taquin en sait plus Réaction

La RAAL privée de son joueur clé ? Frédéric Taquin en sait plus

12:40
Officiel : privé de temps de jeu, un Diable Rouge casse son prêt et se relance en Liga

Officiel : privé de temps de jeu, un Diable Rouge casse son prêt et se relance en Liga

13:00
Malgré la situation de l'Olympic Charleroi, un titulaire attire les regards

Malgré la situation de l'Olympic Charleroi, un titulaire attire les regards

12:20
Quatre saisons, deux montées et des souvenirs plein la tête : la RAAL officialise un départ

Quatre saisons, deux montées et des souvenirs plein la tête : la RAAL officialise un départ

12:03
Le plan de la Juventus concernant Loïs Openda, dont le flop coûtera très cher

Le plan de la Juventus concernant Loïs Openda, dont le flop coûtera très cher

11:30
3
Le transfert de Radja Nainggolan a attiré les regards

Le transfert de Radja Nainggolan a attiré les regards

11:00
Un changement de club à quelques mois du Mondial pour Romelu Lukaku ?

Un changement de club à quelques mois du Mondial pour Romelu Lukaku ?

10:30
On a un peu plus de détails sur la blessure de Jérémy Doku

On a un peu plus de détails sur la blessure de Jérémy Doku

10:00
Roberto De Zerbi va-t-il quitter son poste après l'humiliation à Bruges ? Il répond

Roberto De Zerbi va-t-il quitter son poste après l'humiliation à Bruges ? Il répond

09:30
2
Sensation de la Pro League il y a quelques années, il rebondit au FC Porto

Sensation de la Pro League il y a quelques années, il rebondit au FC Porto

09:00
Un départ au sein du staff de l'Antwerp

Un départ au sein du staff de l'Antwerp

08:30
Le RFC Liège va laisser partir un joueur en manque de temps de jeu

Le RFC Liège va laisser partir un joueur en manque de temps de jeu

08:00
À Charleroi, Hans Cornelis a trouvé la clé : "Avec ça, en Belgique, tu peux gagner chaque match"

À Charleroi, Hans Cornelis a trouvé la clé : "Avec ça, en Belgique, tu peux gagner chaque match"

07:40
Mohamed Amoura (ex-Union) écarté par son club pour des raisons disciplinaires

Mohamed Amoura (ex-Union) écarté par son club pour des raisons disciplinaires

07:20
Affronter Bruges, une bonne nouvelle ? Voici ce que pense Diego Simeone

Affronter Bruges, une bonne nouvelle ? Voici ce que pense Diego Simeone

07:00
🎥 "J'ai voulu centrer" : le but gag qui vaut son pesant d'or pour La Louvière

🎥 "J'ai voulu centrer" : le but gag qui vaut son pesant d'or pour La Louvière

06:40
2
Les fans du Standard et d'Anderlecht s'unissent avant le Clasico : "C'est une lourde responsabilité"

Les fans du Standard et d'Anderlecht s'unissent avant le Clasico : "C'est une lourde responsabilité"

06:20
Les attaquants muselés, Gillot supersub : les notes de la RAAL contre La Gantoise

Les attaquants muselés, Gillot supersub : les notes de la RAAL contre La Gantoise

23:22
Une boulette de Roef qui change tout : la RAAL sauve les meubles, Gand en danger dans le top 6

Une boulette de Roef qui change tout : la RAAL sauve les meubles, Gand en danger dans le top 6

22:43
Deux semaines plus tard, Arthur Theate et Michy Batshuayi ont un nouvel entraîneur à Francfort

Deux semaines plus tard, Arthur Theate et Michy Batshuayi ont un nouvel entraîneur à Francfort

22:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/01: Mitrovic - Ephestion - Bobb

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/01: Mitrovic - Ephestion - Bobb

21:20
Le danger se rapproche de Seraing, mauvaise opération pour Eupen : les clubs wallons battus en D1B

Le danger se rapproche de Seraing, mauvaise opération pour Eupen : les clubs wallons battus en D1B

22:00
Coup dur pour Frédéric Taquin : la RAAL perd un titulaire important sur blessure

Coup dur pour Frédéric Taquin : la RAAL perd un titulaire important sur blessure

21:40
C'est confirmé : après 162 matches, il quitte La Gantoise librement pour retourner dans sa ville natale

C'est confirmé : après 162 matches, il quitte La Gantoise librement pour retourner dans sa ville natale

21:20
Officiel : Nathan De Medina (ex-Anderlecht, Mouscron) fait son grand retour en Belgique

Officiel : Nathan De Medina (ex-Anderlecht, Mouscron) fait son grand retour en Belgique

21:00
Buteur après 42 secondes avec Saint-Trond, Oumar Diouf avait été refusé par deux clubs belges en 2022

Buteur après 42 secondes avec Saint-Trond, Oumar Diouf avait été refusé par deux clubs belges en 2022

20:30
L'Antwerp recalé par un autre club de Pro League dans sa nouvelle quête offensive ?

L'Antwerp recalé par un autre club de Pro League dans sa nouvelle quête offensive ?

20:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 23
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-1 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-2 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:15 Westerlo Westerlo
STVV STVV 20:45 Charleroi Charleroi
Standard Standard 01/02 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 01/02 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 01/02 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 01/02 KV Malines KV Malines
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved