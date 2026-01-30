"Je ne suis pas très optimiste" : l'inquiétude grandit pour De Bruyne et les Diables Rouges

Kevin De Bruyne travaille dur pour revenir, mais l'ancien préparateur physique de Naples et de la Juve doute qu'il puisse retrouver son meilleur niveau.

Fin janvier, Kevin De Bruyne s'était exprimé lors du Gala du Soulier d'Or organisé par Het Laatste Nieuws. Il avait expliqué que sa rééducation se passait bien et qu'il allait bientôt reprendre la course. 'Je progresse, donc je suis très positif', avait-il déclaré.

Mercredi, on a appris que le Diable Rouge s'entraînait sur la plage de Sint-Anneke, à Anvers. Il a travaillé sa force, son équilibre et son toucher de balle, en enchaînant sauts et exercices de course. Des signaux encourageants pour les supporters de Naples et de la Belgique.

Au top pour la Coupe du monde ?

En Italie, le discours est différent. Tiberio Ancora, qui a quitté Naples l'été dernier, se montre pessimiste dans La Gazzetta dello Sport. "Je connais Kevin et, honnêtement, je ne suis pas très optimiste. À 34 ans, ce n'est pas facile de retrouver le rythme, surtout quand les autres vont deux fois plus vite."

Le préparateur physique explique que De Bruyne est un immense champion, mais qu'à 34 ans, revenir après une grosse blessure est un défi de taille. Il n'est pas sûr de le revoir à son meilleur niveau avant la fin de la saison.



Ancora s'inquiète aussi pour Romelu Lukaku et prévient qu'il ne faut pas se précipiter après une blessure. Comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir.