🎥 Les Francs Borains enfoncent l'Olympic, Liège prend un bon point au RSCA Futures

Deux matchs étaient au programme en première partie de soirée en Challenger Pro League. Le RSCA Futures recevait le RFC Liège, l'Olympic Charleroi recevait les Francs Borains.

L'Olympic Charleroi a enchaîné une quatrième défaite consécutive en 2026 ce samedi, s'inclinant lourdement à domicile face aux Francs Borains (0-3). Les trois nouvelles recrues annoncées ce vendredi, De Medina, Ephestion et Bettinger, étaient sur le banc.

La première période était à l'avantage des Dogues, qui ne concrétisaient pas leur domination et se retrouvaient dès lors punis en seconde période. Mondy Prunier (66e), Mathias Francotte (70e) et Lucas Lima (87e) ont inscrits les buts des Francs Borains.

Avec cette défaite, l'Olympic reste bon dernier de Challenger Pro League, à 4 points du Club NXT. Surtout, le RFC Seraing, qui compte déjà 5 points d'avance, peut prendre un peu plus le large - on sait que ce sont surtout les Métallos que Charleroi doit avoir dans le viseur, les équipes U23 ne pouvant pas descendre.

FT | Les Francs Borains empochent 3️⃣ points importants ! 💪#ROCRFB pic.twitter.com/pKpVvPTCqs — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) January 31, 2026

Thomas Foket joue, Liège prend un point

Le RSCA Futures recevait de son côté le RFC Liège, et Anderlecht en profitait pour continuer l'opération de mise en vitrine de ses excédentaires. Après Ashimeru et Rits ces dernières semaines, c'est cette fois Thomas Foket qui était titulaire.



Face à un RSCA supérieur offensivement, le FC Liège a dû se contenter d'un point qui sera au final vu comme une bonne affaire. Lommel, le Beerschot et le Patro Eisden, cependant, doivent jouer et peuvent prendre 4 points d'avance en cas de victoire.