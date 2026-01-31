🎥 Les Francs Borains enfoncent l'Olympic, Liège prend un bon point au RSCA Futures

🎥 Les Francs Borains enfoncent l'Olympic, Liège prend un bon point au RSCA Futures

Deux matchs étaient au programme en première partie de soirée en Challenger Pro League. Le RSCA Futures recevait le RFC Liège, l'Olympic Charleroi recevait les Francs Borains.

L'Olympic Charleroi a enchaîné une quatrième défaite consécutive en 2026 ce samedi, s'inclinant lourdement à domicile face aux Francs Borains (0-3). Les trois nouvelles recrues annoncées ce vendredi, De Medina, Ephestion et Bettinger, étaient sur le banc.

La première période était à l'avantage des Dogues, qui ne concrétisaient pas leur domination et se retrouvaient dès lors punis en seconde période. Mondy Prunier (66e), Mathias Francotte (70e) et Lucas Lima (87e) ont inscrits les buts des Francs Borains.

Avec cette défaite, l'Olympic reste bon dernier de Challenger Pro League, à 4 points du Club NXT. Surtout, le RFC Seraing, qui compte déjà 5 points d'avance, peut prendre un peu plus le large - on sait que ce sont surtout les Métallos que Charleroi doit avoir dans le viseur, les équipes U23 ne pouvant pas descendre.

Thomas Foket joue, Liège prend un point

Le RSCA Futures recevait de son côté le RFC Liège, et Anderlecht en profitait pour continuer l'opération de mise en vitrine de ses excédentaires. Après Ashimeru et Rits ces dernières semaines, c'est cette fois Thomas Foket qui était titulaire.

Face à un RSCA supérieur offensivement, le FC Liège a dû se contenter d'un point qui sera au final vu comme une bonne affaire. Lommel, le Beerschot et le Patro Eisden, cependant, doivent jouer et peuvent prendre 4 points d'avance en cas de victoire. 

 Classement T P G P P B = Forme
1. SK Beveren SK Beveren 21 57 18 3 0 45-16 29 G G G G G
2. KV Courtrai KV Courtrai 21 45 14 3 4 39-21 18 P G P G P
3. Lommel SK Lommel SK 21 38 11 5 5 43-31 12 G G G G P
4. Beerschot Beerschot 21 38 11 5 5 30-21 9 P P G P P
5. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 21 38 11 5 5 27-19 8 P P G G G
6. FC Liège FC Liège 22 37 11 4 7 31-23 8 G G P G P
7. Eupen Eupen 22 31 8 7 7 30-27 3 P P P P P
8. La Gantoise La Gantoise 21 30 9 3 9 29-28 1 G G G G P
9. KSC Lokeren KSC Lokeren 21 29 7 8 6 28-27 1 G P G P P
10. Lierse SK Lierse SK 20 24 6 6 8 22-25 -3 G P P P P
11. RWDM Brussels RWDM Brussels 21 23 6 5 10 35-38 -3 G P P P G
12. Francs Borains Francs Borains 21 22 6 5 10 22-28 -6 P G P P G
13. Jong Genk Jong Genk 21 19 5 4 12 24-41 -17 P P P P G
14. RSCA Futures RSCA Futures 21 18 3 9 9 27-35 -8 G P P P P
15. RFC Seraing RFC Seraing 21 17 3 8 10 20-32 -12 P G P P P
16. Club Brugge NXT Club Brugge NXT 22 16 4 4 14 22-34 -12 P P G G G
17. Olympic Charleroi Olympic Charleroi 22 12 2 6 14 17-45 -28 P P P P P
 Journée 23
Jong Genk Jong Genk 2-0 Eupen Eupen
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 1-0 RFC Seraing RFC Seraing
RSCA Futures RSCA Futures - FC Liège FC Liège
Olympic Charleroi Olympic Charleroi -3 Francs Borains Francs Borains
RWDM Brussels RWDM Brussels 20:00 La Gantoise La Gantoise
Lommel SK Lommel SK 20:00 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
KV Courtrai KV Courtrai 01/02 KSC Lokeren KSC Lokeren
Lierse SK Lierse SK 01/02 Beerschot Beerschot
