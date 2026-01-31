Bien plus affirmé qu'à son arrivée : "Pour moi, c'est le meilleur défenseur de Belgique"

Pendant quatre ans, Hayk Milkon a travaillé au Club de Bruges, des équipes de jeunes jusqu'au noyau pro. Son amour pour les Blauw en Zwart est toujours intact.

En Venise du Nord, l'actuel entraîneur de Dender a notamment secondé Rik De Mil, Ronny Deila et Nicky Hayen. Il a également vu beaucoup de jeunes talents progresser. Mais comme il l'explique à la RTBF, Joel Ordonez avait encore quelque chose en plus.

"Je l’ai eu au Club NXT, et on était proche car quand il est arrivé, il ne parlait qu’Espagnol, alors je l’aidais. est pour moi le meilleur défenseur de Belgique actuellement, il est profilé pour la Premier League et il pourrait y jouer dans tous les clubs", explique-t-il.

Bruges, la référence en Belgique

Même s'il vole aujourd'hui de ses propres ailes, Milkon vouera toujours un profond respect à son ancien employeur : "Pour moi, c’est sûr, Bruges sera champion : le Club a la meilleure équipe, le meilleur noyau et il va profiter de la division des points".

La saison n'est pourtant pas de tout repos : "Le C4 de Nicky Hayen ? No comment, c’est la décision de Bart Verhaeghe. Chaque dirigeant prend ses responsabilités, c’est le monde du foot. Rien n'est choquant dans le monde du foot, tout est possible".


"Bart Verhaeghe a beaucoup investi au Club, il est le propriétaire, il a créé des jobs et un environnement hyper-professionnel. Il veut avancer et être le meilleur en tout. Et sans la bureaucratie belge, il aurait déjà son nouveau stade… qui serait une grande plus-value pour le foot belge. Dans les décisions stratégiques, il y en a parfois de plus compliquées… et c’est après-coup qu’on peut savoir si le choix était bon ou pas", conclut Milkon.

