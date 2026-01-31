Sensation de la Pro League il y a quelques années, il rebondit au FC Porto

Terem Moffi a quitté l'OGC Nice. Une décision qui n'est pas liée à la situation sportive du club mais bien à des débordements hors des terrains de la part des supporters niçois.

L'OGC Nice vit une saison compliquée. Censés viser l'Europe, les Aiglons sont actuellement 13e au classement, et leurs supporters ont dépassé les bornes en novembre dernier après une défaite de leur club en déplacement à Lorient.

Terem Moffi avait en effet à l'époque été vu en grande discussion, tout sourire, avec le président du FC Lorient (il a évolué trois ans en Bretagne), ce qui avait provoqué une agression par une bande de supporters à leur retour au centre d'entraînement de l'OGC Nice.

Depuis, Moffi n'était pas réapparu sur les terrains, placé en arrêt maladie et bien décidé à quitter le club dès ce mercato hivernal. Il n'est pas le seul joueur niçois à avoir demandé son départ suite à ce comportement des supporters, 400 d'entre eux ayant pénétré sur le site du centre d'entraînement à l'époque.

Terem Moffi prêté au FC Porto

La cote de Terem Moffi à l'international était restée élevée. Auteur de 3 buts en 15 matchs toutes compétitions confondues cette saison, le Nigérian a en tout inscrit 24 buts en 72 matchs pour l'OGC Nice. De quoi rebondir dans un club prestigieux.



L'ancien attaquant du KV Courtrai, qui n'avait joué qu'une demi-saison en Pro League en 2020 avant de filer en Ligue 1 pour 8 millions d'euros, est en effet prêté avec option d'achat au FC Porto jusqu'en fin de saison.