Roberto De Zerbi va-t-il quitter son poste après l'humiliation à Bruges ? Il répond

Roberto De Zerbi a vécu une soirée de cauchemar à Bruges mercredi. Au point où la rumeur assurait que l'entraîneur italien aurait présenté sa démission.

Le pire est arrivé mercredi pour l'OM : lourdement battu (3-0) au Club de Bruges, le club phocéen a dans la foulée appris son élimination dès la phase de ligue suite au but de Benfica en dernière seconde contre le Real Madrid.

Une situation qui mettait Roberto De Zerbi, l'entraîneur phocéen, sous une énorme pression. Au point où dans la foulée de cette élimination précoce, certaines sources évoquaient une démission de l'Italien à la suite de l'élimination.

Roberto De Zerbi reste à l'OM

En conférence de presse avant le match de ce week-end, De Zerbi a cependant assuré qu'il resterait en poste. "Nous avons eu une discussion avec la direction afin de trouver la meilleure solution. Quand tu perds un match de telle façon, tu dois faire ton examen de conscience", reconnaît-il dans des propos relayés par Eurosport.

"C'était normal de faire le point. Mais je suis encore là. La question n'est pas de savoir si j'ai pensé à partir ou non", assure De Zerbi. "Ce genre de match marque les personnes qui vivent du football, qui veulent faire les choses le mieux possible. Mais la vérité, c'est que je suis encore là".

Alors que l'OM est actuellement 3e de Ligue 1 et affronte le Paris FC ce week-end, Roberto De Zerbi veut donc remobiliser tout le monde. "Marseille est l'endroit idéal pour moi, même si je ne sais pas si je suis l'entraîneur idéal pour Marseille (...) nous devons nous faire pardonner avec les résultats mais aussi avec l'attitude", conclut-il.