Le transfert de Radja Nainggolan a attiré les regards

Radja Nainggolan a rejoint le Patro Maasmechelen cet hiver. Un club méconnu par les observateurs étrangers.

C'est une certitude : le Patro Eisden a frappé le plus grand coup de son histoire en attirant cet hiver Radja Nainggolan en provenance du Sporting Lokeren. L'ex-Diable Rouge est le nom le plus célèbre ayant porté le maillot du club de Maasmechelen.

S'il a d'ores et déjà prouvé qu'il allait amener beaucoup sur le plan sportif, Nainggolan est donc aussi un joli coup marketing, comme l'a aisément reconnu Wouter Corstjens, CEO du Patro Eisden, dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

Nainggolan enchaîne au Patro Eisden

"C'est une très bonne chose. Notre président a reçu des messages de l'étranger, la nouvelle a été reprise en Italie... Cela montre à quel point Nainggolan est un grand nom. Nous sommes très fiers de l'avoir parmi nous", se réjouit Corstjens.

Radja Nainggolan a fait son retour en Belgique la saison passée après une riche carrière qui l'a vu disputer 367 matchs de Serie A pour la Roma, Cagliari ou encore l'Inter Milan. Passé par l'Antwerp de 2021 à 2023, le "Ninja" était libre après une pige dans son pays d'origine, l'Indonésie.



Cette saison, Radja Nainggolan était l'un des moteurs du Sporting Lokeren avant de s'engager au Patro en début de mercato hivernal. Il y a repris ses bonnes habitudes avec déjà un but et deux passes décisives en trois rencontres.