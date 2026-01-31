Le transfert de Radja Nainggolan a attiré les regards

Le transfert de Radja Nainggolan a attiré les regards

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Radja Nainggolan a rejoint le Patro Maasmechelen cet hiver. Un club méconnu par les observateurs étrangers.

C'est une certitude : le Patro Eisden a frappé le plus grand coup de son histoire en attirant cet hiver Radja Nainggolan en provenance du Sporting Lokeren. L'ex-Diable Rouge est le nom le plus célèbre ayant porté le maillot du club de Maasmechelen.

S'il a d'ores et déjà prouvé qu'il allait amener beaucoup sur le plan sportif, Nainggolan est donc aussi un joli coup marketing, comme l'a aisément reconnu Wouter Corstjens, CEO du Patro Eisden, dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

Nainggolan enchaîne au Patro Eisden

"C'est une très bonne chose. Notre président a reçu des messages de l'étranger, la nouvelle a été reprise en Italie... Cela montre à quel point Nainggolan est un grand nom. Nous sommes très fiers de l'avoir parmi nous", se réjouit Corstjens. 

Radja Nainggolan a fait son retour en Belgique la saison passée après une riche carrière qui l'a vu disputer 367 matchs de Serie A pour la Roma, Cagliari ou encore l'Inter Milan. Passé par l'Antwerp de 2021 à 2023, le "Ninja" était libre après une pige dans son pays d'origine, l'Indonésie. 


Cette saison, Radja Nainggolan était l'un des moteurs du Sporting Lokeren avant de s'engager au Patro en début de mercato hivernal. Il y a repris ses bonnes habitudes avec déjà un but et deux passes décisives en trois rencontres. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Lommel SK - Patro Eisden Maasmechelen en live sur Walfoot.be à partir de 20:00.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Patro Eisden Maasmechelen
Lommel SK
Radja Nainggolan

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/01: Thea - Pau - Moffi - Da Silva

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/01: Thea - Pau - Moffi - Da Silva

12:20
Malgré la situation de l'Olympic Charleroi, un titulaire attire les regards

Malgré la situation de l'Olympic Charleroi, un titulaire attire les regards

12:20
Quatre saisons, deux montées et des souvenirs plein la tête : la RAAL officialise un départ

Quatre saisons, deux montées et des souvenirs plein la tête : la RAAL officialise un départ

12:03
Le plan de la Juventus concernant Loïs Openda, dont le flop coûtera très cher

Le plan de la Juventus concernant Loïs Openda, dont le flop coûtera très cher

11:30
1
Un changement de club à quelques mois du Mondial pour Romelu Lukaku ?

Un changement de club à quelques mois du Mondial pour Romelu Lukaku ?

10:30
On a un peu plus de détails sur la blessure de Jérémy Doku

On a un peu plus de détails sur la blessure de Jérémy Doku

10:00
Roberto De Zerbi va-t-il quitter son poste après l'humiliation à Bruges ? Il répond

Roberto De Zerbi va-t-il quitter son poste après l'humiliation à Bruges ? Il répond

09:30
2
Sensation de la Pro League il y a quelques années, il rebondit au FC Porto

Sensation de la Pro League il y a quelques années, il rebondit au FC Porto

09:00
Le RFC Liège va laisser partir un joueur en manque de temps de jeu

Le RFC Liège va laisser partir un joueur en manque de temps de jeu

08:00
Un départ au sein du staff de l'Antwerp

Un départ au sein du staff de l'Antwerp

08:30
À Charleroi, Hans Cornelis a trouvé la clé : "Avec ça, en Belgique, tu peux gagner chaque match"

À Charleroi, Hans Cornelis a trouvé la clé : "Avec ça, en Belgique, tu peux gagner chaque match"

07:40
Mohamed Amoura (ex-Union) écarté par son club pour des raisons disciplinaires

Mohamed Amoura (ex-Union) écarté par son club pour des raisons disciplinaires

07:20
Affronter Bruges, une bonne nouvelle ? Voici ce que pense Diego Simeone

Affronter Bruges, une bonne nouvelle ? Voici ce que pense Diego Simeone

07:00
🎥 "J'ai voulu centrer" : le but gag qui vaut son pesant d'or pour La Louvière

🎥 "J'ai voulu centrer" : le but gag qui vaut son pesant d'or pour La Louvière

06:40
1
Les fans du Standard et d'Anderlecht s'unissent avant le Clasico : "C'est une lourde responsabilité"

Les fans du Standard et d'Anderlecht s'unissent avant le Clasico : "C'est une lourde responsabilité"

06:20
Les attaquants muselés, Gillot supersub : les notes de la RAAL contre La Gantoise

Les attaquants muselés, Gillot supersub : les notes de la RAAL contre La Gantoise

23:22
Le danger se rapproche de Seraing, mauvaise opération pour Eupen : les clubs wallons battus en D1B

Le danger se rapproche de Seraing, mauvaise opération pour Eupen : les clubs wallons battus en D1B

22:00
Une boulette de Roef qui change tout : la RAAL sauve les meubles, Gand en danger dans le top 6

Une boulette de Roef qui change tout : la RAAL sauve les meubles, Gand en danger dans le top 6

22:43
Deux semaines plus tard, Arthur Theate et Michy Batshuayi ont un nouvel entraîneur à Francfort

Deux semaines plus tard, Arthur Theate et Michy Batshuayi ont un nouvel entraîneur à Francfort

22:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/01: Mitrovic - Ephestion - Bobb

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/01: Mitrovic - Ephestion - Bobb

21:20
Officiel : Nathan De Medina (ex-Anderlecht, Mouscron) fait son grand retour en Belgique

Officiel : Nathan De Medina (ex-Anderlecht, Mouscron) fait son grand retour en Belgique

21:00
Coup dur pour Frédéric Taquin : la RAAL perd un titulaire important sur blessure

Coup dur pour Frédéric Taquin : la RAAL perd un titulaire important sur blessure

21:40
C'est confirmé : après 162 matches, il quitte La Gantoise librement pour retourner dans sa ville natale

C'est confirmé : après 162 matches, il quitte La Gantoise librement pour retourner dans sa ville natale

21:20
Buteur après 42 secondes avec Saint-Trond, Oumar Diouf avait été refusé par deux clubs belges en 2022

Buteur après 42 secondes avec Saint-Trond, Oumar Diouf avait été refusé par deux clubs belges en 2022

20:30
L'Antwerp recalé par un autre club de Pro League dans sa nouvelle quête offensive ?

L'Antwerp recalé par un autre club de Pro League dans sa nouvelle quête offensive ?

20:00
Un club de D1A prend le contrôle d'un club néerlandais : pour Frédéric Frans, le chemin est déjà tracé

Un club de D1A prend le contrôle d'un club néerlandais : pour Frédéric Frans, le chemin est déjà tracé

19:30
Bientôt un nouvel ailier à Bruges ? Ivan Leko fait le point sur un dossier : "Il a quelque chose de spécial"

Bientôt un nouvel ailier à Bruges ? Ivan Leko fait le point sur un dossier : "Il a quelque chose de spécial"

19:00
OFFICIEL : un concurrent de Jérémy Doku quitte Manchester City

OFFICIEL : un concurrent de Jérémy Doku quitte Manchester City

18:30
"Nous avançons pas à pas" : le KRC Genk enfin véritablement lancé ? Nicky Hayen voit de la progression

"Nous avançons pas à pas" : le KRC Genk enfin véritablement lancé ? Nicky Hayen voit de la progression

18:00
Besnik Hasi interrogé sur sa situation à Anderlecht : "Il n'y a eu aucune réunion de crise"

Besnik Hasi interrogé sur sa situation à Anderlecht : "Il n'y a eu aucune réunion de crise"

17:30
Kjell Scherpen sur le départ à l'Union SG ? Un club de Premier League se montre intéressé

Kjell Scherpen sur le départ à l'Union SG ? Un club de Premier League se montre intéressé

17:00
"Je ne suis pas serein, mais je n'ai pas peur d'être viré" : Vincent Euvrard évoque sa situation au Standard Interview

"Je ne suis pas serein, mais je n'ai pas peur d'être viré" : Vincent Euvrard évoque sa situation au Standard

16:30
1
"C'est un peu décevant" : les mots de Konstantinos Karetsas après son magnifique but en Europa League

"C'est un peu décevant" : les mots de Konstantinos Karetsas après son magnifique but en Europa League

16:00
"C'est comme ça dans un grand club" : Hans Vanaken met les choses au clair

"C'est comme ça dans un grand club" : Hans Vanaken met les choses au clair

15:30
Vincent Euvrard avant Standard-Anderlecht : "Je comprends ce qui se passe dans le cœur des supporters" Interview

Vincent Euvrard avant Standard-Anderlecht : "Je comprends ce qui se passe dans le cœur des supporters"

14:40
Pourquoi le prochain match du Bayern sera spécial pour Vincent Kompany

Pourquoi le prochain match du Bayern sera spécial pour Vincent Kompany

15:00

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 23
Jong Genk Jong Genk 2-0 Eupen Eupen
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 1-0 RFC Seraing RFC Seraing
RSCA Futures RSCA Futures 16:00 FC Liège FC Liège
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 16:00 Francs Borains Francs Borains
RWDM Brussels RWDM Brussels 20:00 La Gantoise La Gantoise
Lommel SK Lommel SK 20:00 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
KV Courtrai KV Courtrai 01/02 KSC Lokeren KSC Lokeren
Lierse SK Lierse SK 01/02 Beerschot Beerschot
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved