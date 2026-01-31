Après Rits et Ashimeru : Anderlecht ressort un autre revenant du formol contre le RFC Liège

Les RSCA Futures débutent en ce moment leur match contre le RFC Liège. Thomas Foket figure dans le onze de base.

Alors qu'il se réjouissait de signer dans le club qu'il supporte depuis tout petit, Thomas Foket vit un cauchemar à Anderlecht. L'ancien de Reims et de La Gantoise a rapidement disparu de la circulation, même lorsque Killian Sardella s'est blessé la saison dernière.

Cette saison, il n'a pas été repris sur la feuille de match à la moindre reprise. Au début du mois de décembre, il avait joué avec les RSCA Futures. On ne l'avait plus revu après cette défaite contre les U23 de Genk, face à qui il avait pourtant délivré un assist.

Une deuxième occasion de reprendre un peu de temps de jeu

Cette après-midi, Foket est à nouveau de la partie pour épauler la jeune garde anderlechtoise contre le RFC Liège. Il est le seul membre initialement présent dans le noyau A à redescendre avec les U23 ce week-end.

Il y a une semaine, Mats Rits avait fait de même à l'occasion du partage contre le Lierse. Majeed Ashimeru a également fait quatre apparitions avec les Futures en fin d'années civiles.

Autant de joueurs devenus indésirables qu'Anderlecht essaye de remettre en vitrine en leur permettant de retrouver du rythme. Une perspective d'autant plus cruciale pour Foket : le latéral droit dispose encore d'un an et demi de contrat au Sporting.

Anderlecht
FC Liège
Thomas Foket

