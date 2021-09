Cristiano Ronaldo dans la légende : "Très heureux de ce record"

Cristiano Ronaldo a dépassé le record de buts en sélection qu'il partageait avec l'Iranien Ali Daei.

Cristiano Ronaldo (36 ans) a inscrit ses 110e et 111e buts en sélection ce mercredi soir face à l'Irlande, ce qui lui permet de devenir le meilleur buteur de l'histoire en équipe nationale, dépassant l'Iranien Ali Daei (109) avec qui il partageait la tête du classement. Le Portugais avait le record au bout du pied sur penalty, mais c'est finalement de la tête en fin de rencontre qu'il a permis à la Seleçao de l'emporter face à l'Irlande.

"Je suis très content d'avoir offert la victoire à l'équipe mais aussi très heureux pour le record", se réjouissait-il sur la RTP après la rencontre. "Marquer des buts, faire le spectacle et gagner des titres, c'est ce que j'aime le plus. Ce record m'appartient et il est unique. Il me manquait un but, j'en ai marqué deux".