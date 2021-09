Depay et les Pays-Bas régalent, la Croatie et le Danemark sur le buzzer

Un festival offensif pour les Néerlandais devant leur public.

Les Pays-Bas n'avaient pas pu prendre les trois points en Norvège durant la semaine, ils ont assuré samedi soir, contre le Montenegro. Avec Memphis Depay en chef d'orchestre: le Barcelonais a ouvert le score sur penalty et doublé la mise en seconde période. Wijnaldum et Gakpo ont parachevé le travail dans la dernière demi-heure (4-0).

Mais les Oranje (10 points) ne sont que deuxièmes de leur groupe (à égalité avec la Norvège), car la Turquie (11 unités) s'est aussi imposée largement (0-3 à Gibraltar).

Soirées plus compliquées en revanche pour les finalistes de la dernière Coupe du monde et la bonne surprise de l'Euro. La Croatie a attendu la 87e minute et une frappe puissante de Brozovic pour faire la différence en Slovaquie (0-1), le Danemark a dû attendre la 85e minute et un but de Jonas Wind pour venir à bout des Îles Féroé (0-1).

Les Danois sont en tête de leur groupe avec le maximum des points (15), les Croates partagent la tête du leur avec la Russie (10 points).