Le sélectionneur de l'Argentine déçu : "Ça aurait dû être une fête pour tout le monde"

Alors que le Brésil accueillait l'Argentine à l'Arena Corinthians dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022, le choc a pris une tournure complètement inattendue ce dimanche soir.

Après cinq minutes de jeu, les autorités sanitaires brésiliennes sont entrées sur la pelouse pour protester contre la présence de certains joueurs Argentins. Quatre joueurs argentins (Martinez, Buendia, Lo Celso et Romero) ont voyagé depuis l'Angleterre cette semaine et auraient fait de fausses déclarations, d'après les autorités sanitaires brésiliennes.

Après quarante-cinq minutes d'interruption, La Conmebol a officialisé la suspension de la rencontre. "Ça me rend très triste, je ne cherche pas de coupables. Ce n'était pas le moment. Ça aurait dû être une fête pour tout le monde, qu'on profite de ce match avec les meilleurs joueurs du monde, mais ça termine comme ça. Je n'ai pas les mots. Je veux que les Argentins comprennent qu'en tant qu'entraîneur, je dois défendre mes joueurs. Quand des gens viennent en disant qu'ils veulent les expulser, ce n'est pas possible. On ne nous a jamais dit qu'on ne pouvait pas jouer, à aucun moment", a lâché Lionel Scaloni, l'entraineur de l'Albiceleste au micro de TyC Sports.