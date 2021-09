"Battre l'Antwerp serait fantastique, mais nous restons réalistes"

On connaitra bientôt le prochain tour de la Croky Cup.

Après avoir écarté Rupel boom lors du 5e tour de la Coupe de Belgique, le Lierse Kempenzonen espère une belle affiche avec une équipe de JPL au tour suivant.

En attendant de connaitre son avenir en coupe, Luc Van Thillo estime que Malines et le Beerschot seraient de belles pioches : "Je comprends que les supporters aimeraient peut-être rencontrer à nouveau Malines, à cause de la rivalité entre eux et nous. Mais mon choix se porte sur le Beerschot", a déclaré le président du Lierse dans Gazet Van Antwerpen.

Thillo, qui a été directeur général de l'Antwerp pendant plusieurs années, préfèrerait toutefois ne pas rencontrer son ancien club l'Antwerp : "C'est un club de niveau européen à mes yeux. Gagner contre eux serait fantastique mais il faut rester réaliste."

La saison dernière, le Lierse a terminé avant-dernier de D1B devant le Club Brugge NXT, et cette saison a débuté avec un 4 sur 9.