Lamkel Zé, amené en Slovaquie par un Belge confiant : "Un grand joueur, et il le prouvera"

Didier Lamkel Zé a rejoint le DAC 1904, club slovaque méconnu mais dont le poste de directeur sportif est occupé par le Belge Jan Van Daele.

Que va bien faire Didier Lamkel Zé en Slovaquie ? Au-delà du fait que le mercato s'y fermait plus tard, la destination du Camerounais, dans un club actuellement 6e du championnat slovaque, a de quoi surprendre. Mais DAC 1904, qui avait été entraîné par un certain ... Bernd Storck jusqu'en avril dernier, compte surtout au sein de sa direction un Belge : Jan Van Daele, directeur sportif.

Sur le site officiel du club, Lamkel Zé et Van Daele se sont exprimés au sujet de cette arrivée. "Je suis très heureux d'être ici, le projet du club m'a beaucoup plu et j'ai hâte de rencontre les fans", déclare l'enfant terrible de l'Antwerp. "Je dois encore discuter des objectifs avec le coach, mais je ne veux pas finir plus bas que le top 3. Je veux y contribuer avec un nombre de buts à deux chiffres et des passes décisives, je veux retrouver la sélection camerounaise", clame Lamkel Zé avec ambition. "Je ne ressens pas la pression en montant sur le terrain, donc le fait qu'on attende de moi que je sois le meilleur du championnat ne me gêne pas".

L'environnement idéal ?

Jan Van Daele, lui, se soucie peu de la réputation de son nouveau n°11 : "Didier s'est fait un nom dans la compétition belge, ses statistiques parlent d'elles-mêmes (88 matchs, 21 buts, nda) (...) En Belgique, les gens seront tristes de son départ pour notre championnat. Il s'est toujours passé quelque chose autour de lui, ses gestes étaient observés à la loupe", concède le directeur sportif de DAC 1904.

"Mais la vérité, c'est que c'est un grand joueur et il veut le prouver avec nous. Grâce à ce challenge, il peut à nouveau se concentrer sur ses qualités footballistiques. L'environnement paisible que nous lui offrons est exactement ce dont il a besoin", conclut Van Daele avec optimisme. Alors, Didier Lamkel Zé a-t-il enfin trouvé la paix ?