Le capitaine de la Finlande prend position contre le Mondial au Qatar

Tim Sparv, capitaine de la Finlande, a pris position concernant la Coupe du Monde 2022, après s'être renseigné à titre personnel.

Tim Sparv, qui affronte la France ce mardi en qualifications pour le Mondial 2022, s'est exprimé dans le Players Tribune au sujet des conditions de travail des ouvriers au Qatar. Le médian de Larissa, s'il précise ne pas être un expert, affirme "s'être beaucoup documenté" concernant les violations des droits de l'homme et l'exploitation des ouvriers immigrés par le Qatar lors de la construction des stades du Mondial 2022.

Sparv s'est adressé au syndicat des joueurs, la FIFPro, qui lui a fourni de la documentation sur le sujet. Il souligne notamment l'histoire d'une ouvrière qui travaillait 16h par jour sans possibilité de se reposer. "On parle d'accusations de viol et ces femmes ne sont même pas écoutées", écrit Sparv. Le boycott, selon lui, n'est cependant pas une solution : "Cela n'améliorerait pas les conditions des travailleurs, au contraire. Mais ce qu'on peut faire, c'est continuer à en parler. D'habitude, on oublie le pays hôte quand le tournoi est fini, écrit Sparv. On ne peut pas se le permettre ici", conclut-il.