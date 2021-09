Le PSG avec quelques stars en moins à Bruges?

Quelques stars du PSG sont blessées.

Touché au mollet, Kylian Mbappé a quitté le rassemblement de l'équipe de France et renoncé aux matchs face à l'Ukraine (1-1) et la Finlande (ce mardi à 20h45). Le Paris Saint-Germain annonce ce mardi que son attaquant "est en soins des suites d’une lésion bas grade du soléaire. Un nouveau point sera fait dans 48h après reprise de la course". La participation du champion du monde au prochain match contre Clermont, samedi, reste donc incertaine.

L'incertitude plane aussi pour Marco Verratti. Victime d'un choc au-dessus du genou gauche avec l'Italie, le milieu de terrain "restera en soins dans les prochains jours. La situation sera réévaluée jeudi". De son côté, le défenseur central Sergio Ramos "continue sa préparation physique".

Au rayon des bonnes nouvelles, le PSG précise que le latéral gauche Juan Bernat, gêné par un adducteur, reprendra l’entraînement mercredi avec le groupe. Le retour des latéraux Colin Dagba (cheville) et Layvin Kurzawa (adducteur) est aussi programmé pour cette semaine.