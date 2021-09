Ronaldo est amoureux d'un jeune attaquant actuel

L'ancien joueur brésilien, double champion du monde, juge un jeune attaquant en qui il voit beaucoup de ses qualités.

Depuis le début de sa carrière professionnelle, Kylian Mbappé (22 ans, 4 matchs et 3 buts en L1 cette saison) fait régulièrement l'objet de comparaisons avec de véritables phénomènes comme Thierry Henry ou Ronaldo Nazario. Le second surveille d’ailleurs la progression de l’attaquant du Paris Saint-Germain avec attention. Et le Brésilien paraît très optimiste pour le petit de Bondy.

"Il me ressemble ? Oui, il a des caractéristiques similaires. Il a des qualités incroyables, une technique importante qu’il sait utiliser à grande vitesse (…) Il a beau être très jeune, il a déjà fait beaucoup de chemin. Il me plaît, je suis derrière lui", a assuré le double Ballon d’Or dans les colonnes du journal La Gazzetta dello Sport ce mardi.

Des propos qui réjouiront Mbappé, même si le Français compte bien poursuivre son petit bonhomme de chemin pour accomplir la meilleure des carrières possibles.