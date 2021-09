🎥 Un jeune gardien auteur d'une erreur qui coûte cher à son équipe

Illan Meslier se souviendra longtemps de son moment d'absence face aux Îles Féroé. En effet, le gardien des U21 français a voulu relancer le jeu sur une passe au pied qui a directement été... dans les jambes de son adversaire.

Un but gag du milieu de terrain qui a permis une égalisation. Cependant, le score n'a plus bougé derrière, fort heureusement pour le jeune gardien de Leeds.

Yes, it’s an absolute blunder from the french keeper but our under 21 boys just equalised against France!!!



It’s Steffan Løkin with the goal!#U21 #FROFRA pic.twitter.com/PxOkYxV8jr