Cristiano Ronaldo: "Je suis là pour gagner!"

A 36 ans, Cristiano Ronaldo a déjà presque tout gagné et il a déjà beaucoup gagné lors de son premier passage à Manchester United. Mais le Portugais ne veut pas se reposer sur son passé: il est revenu à Old Trafford pour continuer à écrire l'histoire.

Il fait part de sa détermination dans une interview accordé à Wes Brown, ancien de la maison mancunienne. "Je ne suis pas ici en vacances", insiste le Portugais. "Avant, c'était bien, on a gagné d'importants trophées, mais je suis là pour gagner à nouveau et nous en sommes capables. Je suis prêt à y aller et c'est une belle opportunité pour moi, pour les supporters et pour le club."

