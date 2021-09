Martinez s'en contentera : "La clean-sheet, c'est ce que je retiens"

Service minimum à Kazan pour les Diables, et Roberto Martinez s'en contentera.

Roberto Martinez avait le sourire après la victoire de son équipe, même s'il est conscient qu'il n'y a pas grand chose à retenir de la rencontre, plutôt terne. "Je retiens la clean-sheet", lance-t-il. "Nous avions concédé des buts en Estonie, c'est donc positif. Je retiendrai également les performances individuelles de certains joueurs comme Saelemaekers, Praet qui n'avait que peu de temps de jeu cette saison, Lukebakio qui continue à progresser au sein du groupe", continue le Catalan.

La Biélorussie a tenu bon, et empêché les Diables d'évoluer totalement libérés. "À leur crédit, ils ont été très solides et partaient en contre, le terrain difficile et imprévisible nous forçait à être vigilants. Il a manqué ce second but qui aurait rendu le résultat plus glamour", regrette Martinez. "Nous n'osions pas vraiment faire la différence en un-contre-un car les pertes de balle se transformaient vite en contre". Mais ces trois points, couplés au partage gallois contre l'Estonie, laissent la Belgique avec neuf orteils au Qatar. "C'est un résultat massif pour nous, il faudra désormais finir le travail pour être tranquilles", conclut le sélectionneur.