Officiel: un international danois signe à Brentford

Mathias Jorgensen, alias Zanka, file à Brentford. Sans club depuis la fin de son aventure à Fenerbahce cet été, le défenseur central danois s'est engagé pour un an avec le promu de Premier League, qui dispose d'une option pour prolonger l'aventure d'un an.

Habitué des sélections danoises (35 caps, 2 buts), Zanka avait été prêté à Copenhague par le Fenerbahce la saison dernière, il avait disputé 31 rencontres, inscrit 1 but et distillé 1 assist avec le club de la capitale du Danemark.

