L'Argentine célèbre son sacre avec ses supporters, Lionel Messi fond en larmes

Deux mois après avoir dompté le Brésil en finale de la Copa America et offert à l'Argentine un trophée qu'elle attendait depuis 1993, Lionel Messi et ses équipiers ont pu célébrer avec leurs supporters à Buenos Aires, où ils ont dompté la Bolivie en éliminatoires de la Coupe du monde. Un moment émouvant pour Lionel Messi, qui n'a pas pu retenir ses larmes en présentant le trophée à ses supporters.

Video of the day. Leo Messi crying tears of joy after finally celebrating Copa America with Argentinian people. 🇦🇷🏆 #Messi



…and yes, it’s even more beautiful than his great hattrick scored tonight, becoming best South American scorer in history.pic.twitter.com/28Hbl7LBEZ