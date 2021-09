Mbaye Leye avant le derby liégeois : "Nous n'avons pas d'excuses après la gifle reçue à l'Union"

Ce dimanche, le Standard de Liège se déplacera au Pairay pour y affronter le RFC Seraing lors de la septième journée de Jupiler Pro League.

Mbaye Leye ne pourra compter sur l'ensemble de ses joueurs pour le derby liégeois de dimanche. "Kostas Laifis est toujours blessé, Aaron Donnum est revenu malade de sélection, et Merveille Bokadi poursuit sa rééducation. Sinon, Jackson Muleka est bien rétabli et la trêve internationale lui a fait le plus grand bien. Denis Dragus est fit aussi", a expliqué le T1 des Rouches en conférence de presse.

La lourde défaite à l'Union Saint-Gilloise a été difficile à digérer. "L'adversaire nous attendait de pied ferme et notre prestation a été mauvaise avec trop d'erreurs techniques. Un jour sans où nous n'étions pas présents et avons été punis par une équipe qui a joué le match de sa saison. Il faut rebondir désormais après cette vilaine défaite. Ne pas gaspiller le travail fourni en début d'exercice. La trêve internationale n'a pas été facile puisque 17 joueurs sont partis rejoindre leur sélection. Très compliqué pour préparer un match, deux jours en fait. Nous venons seulement de faire le debriefing du match à Bruxelles...", a confié le technicien sénégalais qui évoque également la transition qui s'opère en bord de Meuse.

© photonews

"Nous jouons avec des jeunes joueurs et il y a des moments où nous éprouverons des difficultés. Nous faisons notre maximum dans la gestion de ce nouveau Standard. Sortir d'une période financière délicate et retrouver une certaine stabilité. Durant ce mercato estival, nous avons dépensé très peu par rapport à beaucoup d'équipes. Nous avons dix points au compteur et sommes à deux unités du leader. Certains nous voient à l'agonie. Non, juste deux défaites mais c'est le process, il faut passer par là", a souligné l'entraîneur principal du matricule 16.

Derby liégeois au programme ce dimanche face à Seraing. "Un match que beaucoup de personnes attendent. Seraing reste sur un 6 sur 6 avec de bonnes prestations. Youssef Maziz file bien entre les lignes et aime faire jouer ses attaquants. Il distribue bien. Kilota bouge bien sur le côté aussi. Une équipe qui peut nous faire mal. Il faudra une bonne organisation face à une équipe en pleine confiance", a précisé l'ancien attaquant.

Les supporters des Rouches seront présents en masse au Pairay. "Cela reste à mes yeux toujours un match à l'extérieur. Puis c'est un derby. La saison dernière lors de notre affrontement en Coupe de Belgique, nous avons eu droit à une partie difficile là-bas. Il a fallu du caractère avec des circonstances difficiles. Nous n'avons pas d'excuses après la gifle reçue à l'Union", a conclu Leye.