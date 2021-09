Un ancien employé de Cristiano Ronaldo en dit un peu plus sur l'hygiène de champion du Portugais

CR7 a réalisé de grands sacrifices depuis le début de sa carrière et entretient notamment une hygiène de vie impeccable.

Cristiano Ronaldo (36 ans) est connu pour son hygiène de vie impeccable, autant dans sa préparation physique que gastronomique. Le chef Giorgio Barone, qui a travaillé avec la star portugaise lors de son passage à la Juventus Turin, a confirmé la tendance.

"Il faut prendre soin de son corps comme d'une Ferrari. Il n'y a pas d'aliments chers, mais des aliments sains, organiques ou naturels. Du poisson, du poulet, de la vache, de l'agneau, de l'avocat et du riz noir. Je cuisine avec de l'huile de coco. Il faut aussi boire beaucoup d'eau, purifiée. Cristiano en boit beaucoup. Il combine son plan nutritionnel avec un entraînement dur, mais le repos est aussi important que l'entraînement ou l'alimentation, même l'après-midi. Et il faut manger tôt le soir, pas très tard. C'est un champion, un grand homme, un bon père, c'est une grande famille", a détaillé le spécialiste italien dans les colonnes du journal AS ce jeudi.