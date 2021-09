📷 "Rêvez grand les enfants" : le joli message de Jesse Lingard après sa première avec Cristiano Ronaldo

Le jeune international anglais est un fan absolu de la star portugaise, depuis son plus jeune âge.

Véritable enfant du club, Jesse Lingard a réalisé un rêve ce samedi après-midi à Old Trafford. En effet, le jeune Red Devils a disputé un match avec l'une de ses idoles : Cristiano Ronaldo.

Après la rencontre, Lingard a posté un photomontage sur les réseaux sociaux où on peut le voir enfant aux côtés d'un jeune CR7 et ce samedi lors de la célébration de but de ce dernier.

Le tout est accompagné d'un message plein d'espoirs pour les générations futures : "Rêvez grand les enfants".