Yves Vanderhaeghe peut à nouveau sourire : "C'est gratifiant"

Mené 2-0, le Cercle de Bruges a renversé complètement Zulte Waregem en s'imposant finalement 2-4 lors de la septième journée de Jupiler Pro League.

Le Cercle de Bruges ne s'est pas laissé abattre après avoir été mené 2-0 juste après la mi-temps. "La victoire est satisfaisante, mais je suis particulièrement heureux de la réaction après ce deuxième but", a confié Yves Vanderhaeghe en conférence de presse. "Les derniers matchs, nous avons eu du mal à nous créer des occasions et à marquer. Maintenant, nous en plantons soudainement quatre. C'est gratifiant. Nous sommes récompensés pour le travail que nous avons fourni. Notre préparation physique a fait la différence", a souligné le coach des Vert et Noir.

"La conviction n'a pas disparu et c'est ce qui nous a manqué il y a quinze jours contre STVV. À ce moment-là, nous avions la tête basse après un but. Nous avons continué. C'est ce dont nous avions besoin. On veut une saison tranquille et on avait besoin d'un trois-points."