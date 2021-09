Cristiano Ronaldo a tenu un incroyable discours à ses coéquipiers

CR7 a ramené une mentalité de vainqueur avec lui du côté de Manchester United. Que les fans mancuniens se rassurent, leur équipe est entre de bonnes mains.

Cristiano Ronaldo a tenu un discours motivant pour haranguer ses nouveaux coéquipiers, comme le dévoile le Sun. Le Portugais a expliqué les deux raisons qui l'ont poussé à revenir : son amour du club, et l'ADN gagnant des Red Devils. "Je ne suis pas venu pour être une pom-pom girl. Si vous voulez réussir, j'ai besoin que vous aimiez ce club du plus profond de votre cœur. Vous devez manger, dormir et vous battre pour ce club. Que vous jouiez ou que vous soyez remplaçants, vous devez soutenir vos coéquipiers et toujours donner le maximum. Je suis ici pour gagner, et rien d'autre. Gagner nous apporte de la joie. Moi je veux être heureux, et vous ? ", a lâché le CR7 dans le vestiaire.

Le Lusitanien sait que le club mancunien a le talent pour revenir au top. "Vous êtes tous d'excellents joueurs et je crois en vous, sinon je ne serais pas revenu. Les fans vont vous soutenir si vous donnez le meilleur. Je veux créer une mentalité gagnante, et quand je prendrai ma retraite, elle restera, et ce groupe de joueurs dominera le football, comme on l'a fait par le passé. Je vais tout donner, mais j'ai aussi besoin de votre soutien. Êtes-vous prêts à vous battre ? À tout donner sur le terrain ?", a conclu Ronaldo sous un torrent d'applaudissements de ses partenaires.