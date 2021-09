Ligue des Champions : le Bayern trop fort pour le Barça, Lille tient bon face à Wolfsbourg

Dans le choc de cette première journée de Champions League, le FC Barcelone n'a pas pu faire illusion face au Bayern Munich.

Le FC Barcelone espérait faire oublier la déculottée subie des oeuvres du Bayern Munich lors de leur dernière rencontre en C1 (8-2), mais ce match, qui faisait aussi office de gros test sur la scène continentale pour ce Barça de "l'après-Messi", n'aura pas rassuré. Mis sous pression d'emblée, les Blaugrana craqueront d'abord à la 34e sur un but de Thomas Müller.

Ter Stegen avait tenu bon jusque là et sauvera encore ses couleurs en seconde période, mais le break est inévitable et vient d'une frappe de Musiala qui s'écrase sur le poteau, puis revient sur Robert Lewandowski (0-2, 56e). La messe est dite pour le FC Barcelone, impuissant, et c'est encore Lewandowski, sur une phase similaire, qui alourdira le score (85e, 0-3). Ce Barça n'est pas prêt à inquiéter les cadors d'Europe.

Jan Vertonghen titulaire

Les deux équipes jouant a priori la troisième place s'affrontaient : le Dynamo Kiev recevait un Benfica où Jan Vertonghen et l'ancien gantois Roman Yaremchuk étaient titulaires. Menaçant, Benfica ne parviendra cependant pas à faire la différence et Ukrainiens et Portugais se sépareront dos-à-dos (0-0). La méforme du Barça leur permettra peut-être de rêver à une seconde place ...

Les Belges de Wolfsbourg tiennent bon

Le LOSC s'en mordra les doigts : face à un Wolfsbourg où seul Koen Casteels entame la rencontre, Sebastiaan Bornauw et Dodi Lukebakio débutant sur le banc, les Dogues se procureront les occasions qu'il fallait. Casteels sauve un coup-franc de Yilmaz (13e), et Jonathan David verra un but être annulé par le VAR. Pire : Wolfsbourg jouera une demi-heure à 10 après la carte rouge de Brooks (63e).

Lukebakio monte au jeu à la 60e, et le capitaine des U21 Amadou Onana entrera côté lillois, mais le score ne bouge pas (0-0), malgré un penalty sifflé dans les ultimes instants des arrêts de jeu et obtenu par Onana... mais annulé après consultation du VAR. Le LOSC est clairement le perdant psychologique de ce match ...