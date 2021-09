Europa League: mauvaise surprise pour le Spartak Moscou de Maximiliano Caufriez

Les Moscovites ont perdu le match, sur papier, le plus abordable de leur phase de poules.

Ce sont le Spartak Moscou et le Legia Varsovie qui ont ouvert, avec un jour d'avance, la phase de poules de l'Europa League. Dans un groupe qui se compose également de Leicester City et du Napoli, la victoire était impérative pour les Russes et les Polonais.

Et c'est le Legia Varsovie qui repart avec les trois points. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Lirim Kastrati, à la 91e minute de jeu. Maximiliano Caufriez a assisté à la rencontre depuis le banc des remplaçants.