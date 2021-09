Leonardo répond à Javier Tebas

Le président de la Liga continue d'attaquer le modèle économique du vice-champion de France en titre.

Lors d'un entretien accordé à Canal +, le directeur sportif parisien Leonardo a répondu au dirigeant espagnol.

"Si je suis agacé par les critiques de Tebas ? Pas trop. Pour moi, elles sont déplacées. Je ne vois pas trop une personne qui a son rôle faire des déclarations comme ça. Mais ça me semble plus pour faire parler de lui ou peut-être de la Liga, dans un moment où elle n’est pas en très bonne santé, qu’autre chose. On respecte toutes les règles du Fair Play Financier, on a des personnes qui s’occupent que de ça. Dans tout ce qu’on fait, on considère le FPF. Il n’y a rien qui n’est pas en accord avec les règles", a confié le Brésilien.