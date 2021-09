Europa League, Conférence League: Quelles chances pour les clubs Belges?

Après le partage du Club de Bruges en Ligue des Champions hier soir, ce sont nos trois autres représentants européens qui entrent en lice ce soir. Quelles sont les chances de nos clubs belges dans ces compétitons?

En partageant l'enjeu face au PSG, le Club de Bruges a montré hier soir la voie à suivre aux autres clubs belges. Ce soir, Gand en Conférence League ainsi que l'Antwerp et Genk en Europa League tenteront également de débuter leurs poules de la meilleure des manières.

En Conférence League, La Gantoise a été reversée dans un groupe B très abordable, avec le Partizan Belgrade (Serbie), l'Anorthosis Famagouste (Chypre) et le Flora Tallinn (Estonie) où les Buffalos se déplaceront ce soir.

Vainqueur des deux derniers championnats d'Estonie, Flora participe à sa première phase de groupes d'une compétiton européenne de son Histoire. Les Chypriotes se sont quant à eux qualifiés une fois pour les poules de la Ligue des Champions, en 2008. Avec pas moins de 280 rencontres européennes, dont 105 en Ligue des Champions, le Partizan Belgrade sera de loin l'adversaire le plus coriace de La Gantoise. Eliminés après prolongations par Charleroi au deuxième tour préliminaire de l'Europa League la saison dernière, les Serbes restent néanmoins une équipe à la portée des Buffalos.

Qualifiés pour les poules après avoir passé les trois tours préliminaires, les Gantois devraient donc facilement émerger de leur poule dans cette compétition dont les favoris majeurs se nomment Tottenham et l'AS Rome.

En Europa League, la tâche ne sera pas aussi aisée pour Genk et l'Antwerp. Le Matricule 1 a hérité d'un groupe très relevé et, à première vue, très homogène, composé du Fenerbahçe (Turquie), de Francfort (Allemagne) et de l'Olympiakos (Grèce), où les Anversois se rendront ce soir. Les Limbourgeois ont quant à eux hérité de West Ham (Angleterre), du Dinamo Zagreb (Croatie) et du Rapid Vienne (Autriche). Les ambitions sont claires pour les deux clubs : se qualifier pour les 1/16 de finale de la compétition, c'est-à-dire terminer dans les deux premières places du groupe.

© photonews

Genk, qui reste sur quatre rencontres consécutives sans défaite, disputera déjà une rencontre très importante ce soir, en déplacement au Rapid Vienne. Les Limbourgeois l'ont annoncé, ils veulent passer l'hiver européen. L'idéal serait évidemment une qualification pour la phase finale de l'Europa League, mais la troisième place du groupe donne accès aux seizièmes de finale de la Conférence League, ce qui constituerait une maigre consolation pour les hommes de John Van den Brom.

Dans un groupe à priori plus relevé, le Great Old cherchera aussi à se qualifier pour la phase finale de l'Europa League. Confrontés à des routiniers en la matière, Brian Priske et ses joueurs devront, dès ce soir, sortir le grand jeu face à l'Olympiakos qui entame sa 30e campagne consécutive en compétition européenne.

Nos clubs belges pourront-ils tous les trois passer l'hiver européens? Premier élément de réponse ce soir.