Pourquoi Kevin De Bruyne n'est plus vice-capitaine à Manchester City

Kevin De Bruyne n'est plus le vice-capitaine de Manchester City. Une décision prise en interne.

Titulaire ce mercredi avec Manchester City, Kevin De Bruyne ne portait pas le brassard de capitaine, et ce malgré l'absence du porteur habituel du brassard, Fernandinho. La raison en est simple : KDB n'est plus vice-capitaine des Citizens, un honneur désormais échu à Ruben Dias.

Il s'agit d'une décision prise en interne, révèle Het Laatste Nieuws : chaque saison, sans intervention de Pep Guardiola, les joueurs décident du capitaine et du vice-capitaine de l'équipe via une élection. Ruben Dias a obtenu plus de voix que De Bruyne, sans que celui-ci s'en émeuve car il considérait déjà le rôle de vice-capitaine un véritable honneur pendant deux ans, mais préfère s'exprimer avec les pieds. Dias, lui, est devenu un patron - certains en parlent comme du successeur de Vincent Kompany dans ce rôle - depuis son arrivée à City.