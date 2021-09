🎥 Ligue des Champions: le but de la semaine pour Adama Traore

Coup double pour l'attaquant malien, qui est entré dans l'histoire de son club et qui en profite pour rafler le premier titre de but de la semaine de la saison de Ligue des Champions.

Le Sherif Tiraspol a créé l'une des surprises de la première journée de la phase de groupes de Ligue des Champions, en dominant le Shakhtar Donetsk. C'est Adama Traoré qui avait inscrit le but d'ouverture et, donc, le premier but de l'histoire du champion de Moldavie en phase finale de Ligue des Champions.

Et sa superbe volée a été désignée but de la semaine par les internautes. Le but de l'attaquant malien a été préféré à ceux de Jack Grealish avec City contre Leipzig et à ceux d'Ante Rebic et de Jordan Henderson lors de Liverpool-Milan AC.