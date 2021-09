Krépin Diatta a délivré Monaco : "Il a fallu m'acclimater"

Krépin Diatta a inscrit le seul but du match entre l'AS Monaco et Sturm Graz. L'ancien du FC Bruges inscrivait là son premier but de la saison.

Krépin Diatta (22 ans) a délivré l'AS Monaco à la 66e minute sur une belle passe d'Aleksandr Golovin. Son premier but cette saison, et l'ex-Brugeois était ravi : "Depuis mon arrivée j’ai connu quelques périodes difficiles, avec notamment le Covid ou de petites blessures, donc c’est important aujourd’hui d’être décisif, de marquer et d’être utile à l’équipe", déclare-t-il sur le site officiel de l'ASM.

Diatta, arrivé en janvier contre 16,7 millions en provenance du Club de Bruges, n'avait jusque là inscrit qu'un seul but en 21 matchs pour Monaco. "Je suis quelqu’un qui ne doute pas. Il a fallu m’acclimater à un nouveau championnat, dans lequel il y a moins d’espaces qu’en Belgique, et aussi à de nouveaux coéquipiers. L’essentiel est de travailler et c’est ce que je fais. Offensivement, tout le monde est important dans l’équipe. D’autres joueurs font de bonnes performances et chacun doit donner le meilleur de lui-même", continue-t-il sur le site monégasque.