Le Sporting veut "rester sur sa lancée" contre le Standard

Les Mauves devront développer un football similaire à celui contre Malines pour s'imposer à Sclessin.

Le Sporting d'Anderlecht a livré une excellente deuxième période contre Malines, mais les Mauves doivent garder les pieds sur terre au moment de se déplacer à Malines. Vincent Kompany acquiesce: "On veut continuer sur la lancée, je pense qu'une partie de notre match de la semaine dernière représente ce que l'on veut proposer au Standard dimanche."

Mais le Sporting devra aussi éviter les moments moins bons, comme en première période, contre Malines. "En deuxième période, on était bien organisé et dangereux dans toutes les phases de jeu. En première période, c'était plutôt l'inverse. Il y a des parties comme ça dans un match, mais le but, c'est de les réduire au maximum", insiste-t-il.

Le Sporting devra donc limiter au maximum ses temps faibles pour espérer s'imposer à Sclessin. D'autant que les Mauves peuvent s'attendre à une chaude réception, avec le retour du public dans les tribunes. "On sait que le public joue un rôle important là-bas, mais on doit surtout se concentrer sur notre match, sur notre prestation et sur notre envie d'être dangereux", conclut Vincent Kompany.