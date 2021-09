🎥 Un assist pour Meunier, Haaland régale, le Borussia enchaîne

Erling Haaland a encore carburé, le Borussia Dortmund en profite et grimpe sur le podium de Bundesliga.

Erling Haaland disputait, ce dimanche contre l'Union Berlin, son 67e match pour le Borussia Dortmund, il en a profité pour inscrire ses... 67e et 68e buts pour les Jaune et Noir. Une rencontre qui a démarré sur les chapeaux de roue pour l'équipe de Thomas Meunier, d'Axel Witsel, tous les deux titulaires, et de Thorgan Hazard, qui a fait son retour aux affaires en disputant les six dernières minutes de la rencontre.

Après dix minutes de jeu, Raphael Guerreiro ouvrait le score d'une superbe frappe dans la lucarne. Un quart d'heure plus tard, Erling Haaland profitait d'un centre de Thomas Meunier pour doubler la mise de la tête et permettre à Dortmund de rentrer au vestiaire avec deux buts d'avance.

Un avantage qui est passé à trois buts à la 52e, suite à un autobut de Marvin Friedrich, mais l'Union Berlin a réagi: Max Kruse a transformé un penalty et Andreas Voglsammer a ramené son équipe à 3-2 à dix minutes du terme.

Espoir de courte durée pour les Berlinois: d'un lob splendide, Erling Haaland enterrait tout suspense dans la foulée. Le Borussia s'impose (4-2) et revient à un petit point du Bayern (13 unités). Wolfsburg, qui affronte l'Eintracht Francfort, peut encore reprendre la tête en cas de victoire.