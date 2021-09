Le Barça piétine, Ronald Koeman s'explique : "Le Barça d'aujourd'hui n'est pas celui d'il y a huit ans"

Ce lundi soir, le FC Barcelone a partagé l'enjeu contre Grenade (1-1) en Liga. Avec un match de retard, le club blaugrana ne figure pas dans le top 6.

La situation est préoccupante du côté du FC Barcelone en ce début de saison, et Ronald Koeman en a conscience. Toutefois, le technicien néerlandais ne trouve pas de solutions pour redresser la barre du navire catalan.

"Nous sommes mécontents, car c’est un match que nos aurions dû gagner, de plus à la maison. Mais avec tout ce qu’il nous arrive, nous avons fait le maximum. Avec un peu de chance, nous aurions même pu gagner. Nous avons tout fait pour gagner le match. Une fois de plus, le Barça d’aujourd’hui n’est pas le Barça d’il y a huit ans. Si l’on regarde la liste des joueurs convoqués, qu’est-ce que j’aurais dû faire de plus ? Jouer en tiki-taka alors qu’il n’y avait pas d’espaces ? Non, nous avons fait ce qu’il fallait faire. Je vais m’arrêter là parce que j’ai l’impression que je dois argumenter sur tout. Les gens sont mécontents parce que nous n'avons pas gagné, pas à cause de l’attitude de l’équipe", a lâché le coach du club catalan en conférence de presse.