"Ally Samatta est plus fort que quand il jouait à Genk"

Un an et demi après avoir quitté Genk, Ally Samatta retrouve son ancien club mercredi soir avec l'Antwerp.

De retour en Belgique, Ally Samatta retrouve déjà le club qui l'avait lancé. Peter Maes a bien connu l'attaquant tanzanien, qu'il a coaché à Genk et il s'attend à une belle saison de son ancien protégé avec le Great Old. "Ally Samatta est garçon fantastique. Je suis convaincu qu'il va briller avec l'Antwerp. Ce qu'il a montré contre l'Olympiakos, ce n'est qu'un début", estime-t-il dans un entretien accordé au Laatste Nieuws.

Et Peter Maes en est convaincu: le Tanzanien est encore plus fort que quand il a quitté Genk il y a un an et demi. "C'est un joueur très complet, très fort de la tête, sans doute ce qu'il manquait à l'Antwerp jusqu'ici. Et je pense qu'il est plus fort, il est plus adulte dans son jeu. Il peut certainement avoir des statistiques similaires à celles qu'il avait avec Genk."