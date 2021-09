Naples écrase la Sampdoria et continue son incroyable début de saison

Le point sur les trois matchs de ce jeudi soir en Série A

En étrillant la Sampdoria 0-4, le Napoli confirme son excellent début de saison et garde la tête de la Série A avec 15 points sur 15 possibles. Les hommes de Luciano Spalletti ont directement pris les commandes en début de partie. Osimhen après dix minutes, puis Fabian Ruiz à cinq minutes du repos ont mis les Napolitains sur orbite dès la première mi-temps. Au retour des vestiaires, Osimhen, encore lui, et Zielinski ont parachevé le travail. Insipide, la Sampdoria signe un très maigre 5/15 et pointe à la 13e place du classement.

Dans le même temps, la Lazio a évité le pire dans les dernières minutes sur la pelouse du Torino. Après l'ouverture du score de Pjaca à la 76e minute, il ne restait qu'un quart d'heure aux hommes de Giovanni Martusciello pour revenir dans la partie. Chose faite grâce à l'inévitable Ciro Immobile sur penalty dans le temps additionnel. L'attaquant italien signe sa sixième réalisation en cinq matchs et conforte son avance au classement des buteurs.

En fin de soirée, l'AS Rome s'est difficilement imposée sur son terrain face à l'Udinese, 1-0. José Mourinho a pu compter sur le très en forme Tammy Abraham, qui semble se sentir plus que jamais chez lui à Rome. Malgré le carton rouge de Pellegrini en toute fin de partie, la Roma a su concerver son avantage et reste à la quatrième place de la Série A avec un très intéressant 12/15.

Naples, l'Inter, l'AC Milan et l'AS Rome semblent armés pour remporter le Scudetto cette saison. Le titre se jouera-t-il entre ces quatre équipes ou est-ce que la Juve, qui compte déjà dix points de retard sur le Napoli, sera en mesure de revenir?