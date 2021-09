Carlo Ancelotti fait le point sur la situation d'Eden Hazard

Le coach du Real assure que le Brainois va bien. Mais Eden Hazard doit aussi faire face à la concurrence.

Comme la semaine dernière en Ligue des Champions, Eden Hazard est resté sur le banc pour assister au carton du Real contre Majorque, mercredi soir. La semaine dernière, Carlo Ancelotti avait expliqué qu'Eden Hazard n'était pas prêt à enchaîner tous les matchs.

"Je ne peux pas promettre qu'il jouera tous les matchs"

Cette semaine, le coach du Real s'est montré plus rassurant sur la santé de son numéro 7: "Il travaille bien, il n'a pas de problème physique et c'est le plus important, il a très bien récupéré après la rencontre contre Valence", a insisté l'Italien en conférence de presse.

Mais Eden Hazard doit faire face à une concurrence relevée avec les Rodrygo, Asensio et autres Vinicus qui s'illustrent ces dernières semaines. "Je ne peux pas promettre qu'il jouera tous les matchs, même s'il est à 100%. Je ne peux pas le garantir cela à personne dans l'équipe", ajoute Carlo Ancelotti.