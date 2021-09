Axel Witsel prolongé à Dortmund? La réponse du patron de Dortmund

Le contrat d'Axel Witsel expire en fin de saison, mais le Borussia est prêt à lui proposer une prolongation.

Alors qu'il entame sa quatrième saison sous les couleurs du Borussia Dortmund, Axel Witsel arrive en fin de contrat en Allemagne. Mais le patron du club allemand ne voit "pas de problème" à une éventuelle prolongation du milieu de terrain belge.

Comme l'a expliqué Hans-Joachim Watzke au micro de Sport 1. "Si la saison se passe bien et qu'il reste en forme, alors nous nous retrouverons autour de la table pour discuter. Il n'y a pas de raison que ça se passe autrement." Après sa quatrième saison en Jaune et Noir, l'ancien Rouche pourrait donc en vivre une cinquième et même plus encore.