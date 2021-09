La presse italienne continue de décrypter la situation de Donnarumma à Paris

Numéro deux dans la hiérarchie des gardiens à Paris, Donnarumma n'est pas du tout satisfait de son temps de jeu.

Pour le Corriere dello Sport, qui s'en inquiète dans l'optique de la Nazionale, le gardien se sent "triste" et "solitaire" à Paris. "Il ne s'en cache pas", écrit le quotidien.

Le Corriere Dello Sport attaque Raiola: "Cette situation découle d'un caprice de son agent, qui voulait une revanche après la prolongation 2017 souhaitée par Papa Donnarumma où il n'a eu aucune commission. Ce transfert a été décidé quand la Juve, Paratici parti, Allegri arrivé, s'est retirée. La vie est dure aussi pour des talents comme Donnarumma. Dans le foot, il existe des alchimies personnelles, stratégies d'entraîneurs et hiérarchies qui ne peuvent être renversées d'un jour à l'autre uniquement car Leonardo a décidé de voler au secours de Raiola."

La Gazzetta Dello Sport, quant à elle, parle de la situation plus générale du PSG, et cite notamment la petite affaire entre Kylian Mbappe et Neymar car en effet, le torchon brulerait entre les deux joueurs : "Mbappé contre Neymar, et Navas fait de l'ombre à Gigio". Les Sud-Américains sont avec Keylor."

A voir comment Mauricio Pochettino va gérer son noyau dans les semaines à venir.