Le VAR va bientôt disposer d'une ligne de hors-jeu 3D

La Pro League a annoncé que cette évolution serait mise en place à la mi-octobre.

La Pro League a confirmé ce lundi que le VAR disposera d'une ligne de hors-jeu en 3D à partir de mi-octobre et de la onzième journée de championnat.

Cette polémique, également d'actualité dans les autres championnats européens, avait débuté en début de championnat et le but victorieux de Selim Amallah contre Ostende. Mbaye Leye avait d'ailleurs reconnu qu'il y avait un hors-jeu sur ce but. Dimanche, Vincent Kompany a relancé le débat après le but annulé de Lior Refaelov lors du partage des Mauves contre...Ostende.

Désormais, cette ligne 3D devrait apporter une meilleure précision et une plus grande justesse dans les décisions.