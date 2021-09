Steven Nzonzi proche de quitter la Roma

Arrivé à la Roma en 2018, Steven Nzonzi n'a jamais convaincu en Italie

Prêté au Galatasaray il y a deux ans et à Rennes la saison dernière, Steven Nzonzi pourrait bien quitter définitivement la Roma.

Arrivé en provenance de Séville contre 26 millions d'euros, Steven Nzonzi a disputé trente rencontres lors de sa première saison en Italie, avant de ne plus jamais revêtir le maillot de l'AS Rome en match officiel.

Selon Corriere Dello Sport, Steven Nzonzi aurait passé sa visite médicale dans le club d'Al Rayyan, club Qatari où évolue notamment l'ancien Trudonnaire Yohan Boli.

Pour conclure l'affaire il ne manquerait qu'une chose: l'international demande son bonus à la Roma (équivalent d'un an de contrat, soit entre cinq et six millions d'euros). L'AS Roma a pour le moment refusé.