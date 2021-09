De Bruyne, Saelemaekers-Carrasco, les Hazard... riche soirée pour les Diables en Ligue des Champions?

Un pétillant duel entre Alexis Saelemaekers et Yannick Carrasco, des retrouvailles pour Kevin De Bruyne et du temps de jeu, en principe, pour Eden Hazard: la soirée s'annonce riche pour les Diables Rouges en Ligue des Champions.

De nombreux joueurs belges seront en effet actifs sur les pelouses européennes, mardi soir, en ouverture de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Tour d'horizon.

Groupe A: KDB vs PSG

On sera évidemment attentif au déplacement du Club de Bruges à Leizpig, mais l'incontestable choc de cette soirée européenne, c'est le duel qui opposera le PSG à Manchester City. Un duel qui coïncidera avec les retrouvailles entre Pep Guardiola et Lionel Messi, notamment. Et Kevin De Bruyne retrouvera, pour sa part, un club qui lui a bien réussi par le passé: il a affronté le PSG à quatre reprises en C1, il s'est imposé trois fois et a inscrit trois buts. Fera-t-il pencher la balance dans le camp mancunien, mardi soir?

Groupe B: Saelemaekers et Carrasco face à face

Décisif lors de la réception du Milan AC, Divock Origi pourrait à nouveau recevoir du temps de jeu à Porto, un match qui pourrait permettre à Liverpool de faire le break en tête du groupe B.

Et l'autre duel de la soirée aura, à coup sûr, l'accent belge. Alexis Saelemaekers et Yannick Carrasco sont des valeurs sûres du Milan AC et de l'Atletico, ils croiseront le fer à San Siro. Une soirée qui tiendra à cœur aux supporters Rossoneri qui n'ont plus connu l'ivresse d'une soirée de Ligue des Champions à domicile depuis près de huit ans et l'élimination en huitième de finale contre... l'Atletico.

Groupe C: Batshuayi pour rebondir, Meunier, Hazard et Witsel pour avancer

Quatre Diables Rouges seront à l'affiche du groupe C mardi soir. Michy Batshuayi est de retour avec Besiktas et devra rentrer de son déplacement à l'Ajax avec quelque chose, sans quoi les chances de qualification du club stambouliote seront déjà réduites.

Le Borussia Dortmund a, en revanche, une belle opération à faire en cas de victoire, à domicile, contre le Sporting. Thorgan Hazard, Axel Witsel et Thomas Meunier seront tous les trois de la partie.

Groupe D: pas le droit à l'erreur pour le Real

Simple formalité pour les Merengue? Le Real Madrid affronte, ce mardi, le petit poucet de cette campagne de Ligue des Champions. Mais le Sheriff Tiraspol n'aura rien à perdre et a démontré contre le Shakhtar, qu'il n'était pas là que pour faire de la figuration. Le Real sera toutefois une marche bien plus haute pour le champion de Moldavie, qui plus est à Bernabeu.

Avec deux Diables Rouges dans le onze de base madrilène? La titularisation de Thibaut Courtois ne fait pas de doute, celle d'Eden Hazard, qui a débuté les trois dernières rencontres du Real sur le banc, est également probable. Alors que les Vinicius, Asensio ou autres Rodrygo ont marqué des points ces dernières semaines, le Brainois devra saisir l'occasion pour se mettre en évidence.